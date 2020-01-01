Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп ответил на заявление Болтона о помощи Киеву

Комментариев: 0
Джон Болтон сделал такое заявление только для того, чтобы продать свою книгу, сообщил президент США.
Трамп ответил на скандальное заявление Болтона
Трамп ответил на скандальное заявление Болтона

Президент США Дональд Трамп опроверг заявление советника по национальной безопасности президента Джона Болтона о блокировке военной помощи для Украины. Об этом он написал в Twitter.

Трамп считает, что Болтон сделал такое заявление только для того, чтобы продать свою книгу.

"Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованием деятельности демократов, в том числе с Байденом. На самом деле он никогда не жаловался на это во время своего самого публичного увольнения. Если об этом сказал Джон Болтон, это только для того, чтобы продать книгу", - написал Трамп.

Президент США заявил, что украинская сторона не видит здесь давления и, что именно он позволил Украине купить противотанковые ракеты Javelin.

"С учетом сказанного, стенограммы моих звонков с президентом Зеленским - которые все подтверждают, кроме того, президент Зеленский и министр иностранных дел Украины заявили, что давления и проблем нет. Кроме того, я встретился с президентом Зеленским в Организации Объединенных Наций (демократы сказали, что я никогда не встречался) и предоставил военную помощь Украине без каких-либо условий и расследований - и гораздо раньше, чем ожидалось. Я также позволил Украине купить противотанковые ракеты Javelin. Моя администрация сделала намного больше, чем предыдущая Администрация", - добавил он.

Ранее Болтон сообщил, что Трамп лично задержал помощь Украине. Скандальное заявление чиновник сделал в своей неопубликованной книге.

Напомним, США выделили 300 млн долларов Украине в качестве военной помощи. По версии демократов, Трамп шантажировал Украину выплатой военной помощи и таким образом попытался оказать давление, чтобы начать расследование против сына своего конкурента на предстоящих выборах Джо Байдена. Это стало поводом для проведения процедуры импичмента.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, США, Украина-США, помощь, Трамп, Болтон, Дональд Трамп, Военная помощь США Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь