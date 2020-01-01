Женщина умерла после конкурса по поеданию бисквитов

Во время поедания сладостей на скорость у австралийки произошел приступ эпилепсии.

В Австралии женщина умерла после участия в конкурсе по поеданию бисквитов. Об этом сообщает ВВС.

Жительница Австралии, чья личность не раскрывается, приняла участие в поедании на скорость традиционного шоколадного бисквита. Мероприятие прошло в отеле в Херви-Бей в Квинсленде, 26 января. Его посвятили Дню Австралии.

Очевидцы отмечают, что у 60-летней участницы соревнования во время поедания очередной порции десерта случился приступ эпилепсии.

Австралийке оказали первую медицинскую помощь и доставили ее в больницу. Женщина скончалась в медучреждении. Администрация отеля выразила свои соболезнования по поводу инцидента.

Ранее сообщалось, что многодетная мать умерла из-за "чипсовой" диеты. Также Корреспондент писало том, что женщина закормила дочь сухим молоком до смерти.

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