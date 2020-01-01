Число погибших от короновируса в Китае увеличилось

Эпидемия китайского короновируса распространяется, погиб 81 человек.

В результате вспышки коронавируса, которая началась в китайском городе Ухань в провинции Хубэй, погиб 81 человек, и более 2750 человек заразились во всем мире, большинство из них в Китае. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По словам медиков, число смертей от короновируса в Хубэе возросло до 76 с 56. Пять человек умерли в других регионах Китая.

Гонконг, в котором зарегистрировано восемь подтвержденных случаев, запретил въезд людям, которые посетили Хубэй за последние 14 дней. Запрет не распространяется на жителей Гонконга.

Правительство Китая продлило каникулы из-за Нового года по лунному календарю на три дня - до 2 февраля, чтобы замедлить распространение вируса.

Так, Таиланд и Гонконг сообщили о восьми случаях заражения; в США, Австралии, Тайване и Макао по пять человек; Япония, Сингапур и Малайзия сообщили о четырех; Франция и Южная Корея по три; Вьетнам два, и по одному в Канаде и Непале.

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Также некоторые эксперты считают, что вирус не так опасен, как тяжелый острый респираторный синдром (SARS) 2002-03 гг., в результате которого погибло около 800 человек. Или респираторный синдром на Ближнем Востоке (MERS), в результате которого с 2012 г. погибло более 700 человек.

Напомним, ранее жителям Уханя запретили уезжать за границу.

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