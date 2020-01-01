Израильтянам разрешили ездить в Саудовскую Аравию

Посетить Саудовскую Аравию для граждан Израиля можно только для паломничества или для деловых встреч.

Глава Министерства внутренних дел Израиля Арье Дери подписал директиву, которая позволяет израильским гражданам совершать поездки в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Haaretz.

Газета пишет, что подобное происходит впервые в истории страны, однако некоторые израильтяне - в основном, представители арабской общины - и ранее ездили в Саудовскую Аравию, без официального разрешения.

Новая директива МВД была принята при координации с израильскими службами безопасности и МИД страны.

Напомним, 17 сентября в Израиле прошли первые в истории повторные выборы в парламент. По их итогам партия Бенни Ганца Кахоль-Лаван получила наибольшее количество мандатов – 33. Второе место заняла партия Нетаньяху Ликуд – 32 мандата. Ни одна из партий не смогла сформировать большинство – 61 из 120 мандатов.

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