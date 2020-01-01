Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Израильтянам разрешили ездить в Саудовскую Аравию

Комментариев: 0
Посетить Саудовскую Аравию для граждан Израиля можно только для паломничества или для деловых встреч.
Израиль впервые разрешил своим гражданам ездить в Саудовскую Аравию
Израиль впервые разрешил своим гражданам ездить в Саудовскую Аравию
theins.ru

Глава Министерства внутренних дел Израиля Арье Дери подписал директиву, которая позволяет израильским гражданам совершать поездки в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Haaretz.

Газета пишет, что подобное происходит впервые в истории страны, однако некоторые израильтяне - в основном, представители арабской общины - и ранее ездили в Саудовскую Аравию, без официального разрешения.

Новая директива МВД была принята при координации с израильскими службами безопасности и МИД страны.

Напомним, 17 сентября в Израиле прошли первые в истории повторные выборы в парламент. По их итогам партия Бенни Ганца Кахоль-Лаван получила наибольшее количество мандатов – 33. Второе место заняла партия Нетаньяху Ликуд – 32 мандата. Ни одна из партий не смогла сформировать большинство – 61 из 120 мандатов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Саудовская Аравия, Израиль, международные отношения, паломничество, паломники
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь