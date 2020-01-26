Иранские военные скрывали сбитие самолета МАУ - NYT
В Иране военные, которыми руководит аятолла Али Хаменеи, три дня скрывали от президента Ирана Хасана Роухани то, что самолет МАУ был сбит их ракетой. Об этом сообщает New York Times в понедельник, 27 января.
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Издание восстановило хронологию происходящего в течение первых дней после крушения самолета.
Первым среди высокопоставленных военных, узнавших об атаке на украинский самолет, стал глава ВКС КСИР Амир Али Хаджизаде. Он сообщил о произошедшем коллегам, в том числе представителям армии Ирана. Они только спустя три дня признали сбитие самолета.
Иранские власти все это время отрицали причастность к крушению самолета, а Роухани несколько раз пытался дозвониться до военных, однако они не отвечали, добавляет NYT.
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Украина несколько раз обращалась к Тегерану с просьбой передать черные ящики, но до сих пор их не получила. Хотя министр транспорта Ирана Мохаммадом Эслами на встрече с президентом Владимиром Зеленским обещал, что Украине вернут самописцы и обломки самолета.
Тем не менее позже стало известно, что Иран не намерен отдавать черные ящики самолета МАУ. Изучением информации черных ящиков, займется иранское Министерство дорог и городского развития.
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