SIPRI впервые получил данные о китайской оборонке

Несколько китайских компаний впервые обнародовали данные о производстве оружия. Китай сразу вышел на второе место в рейтинге.

Стокгольмский институт исследования проблем мира впервые внес в рейтинг производителей оружия китайские компании. Согласно отчету SIPRI, Китай вышел на второе место в рейтинге, обойдя Россию.

Стоит отметить, что до сих пор эксперты не вносили Китай в рейтинг, так как не было достаточных данных для оценки потенциала оборонного комплекса страны. В Китае ограничивают доступ к информации обо всех оружейных компаниях в интересах нацбезопасности.

Эта ограниченная информация появилась, когда часть компаний вышла на биржу и была вынуждена публиковать отчеты.

Оценку мощностей военно-промышленного комплекса КНР аналитики производили, исходя из финансовых показателей компаний, по которым была найдена достоверная информация - AVIC, NORINCO, CSGC и CETC. Вместе они охватывают три области - аэрокосмическую, а также сектора наземных и электронных систем.

Эти корпорации войдут в топ-20, а три из них смогут занять места в топ-10, если учитывать их при составлении ежегодного рейтинга, отмечает SIPRI. Их совокупный объем продаж вооружений составляет 54,1 млрд долларов. В 2017 году в топ-20 рейтинга SIPRI входили 11 компаний из США, 6 из стран Западной Европы и 3 из России.

При этом в SIPRI считают, что китайские компании могут занижать свои показатели намеренно.

Как известно, по итогам 2018 года Укроборонпром поднялся на 10 позиций в рейтинге топ-100 крупнейших торговцев оружием в мире и занял 71 место.

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