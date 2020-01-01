В Китае и Монголии закрыли школы и вузы из-за коронавируса

Все образовательные учреждения Китая закрыты на неопределенный срок из-за угрозы распространения нового вируса.

Во всех образовательных учреждениях Китая на неопределенный срок отложили начало учебного процесса откладывается из-за угрозы распространения нового типа коронавируса (2019-n-CoV). Об этом в понедельник, 27 января, сообщает пресс-служба генконсульства РФ в Гуанчжоу.

Выходные по случаю нового года по лунному календарю должны были закончиться 2 февраля.

На фоне слухов "китайские власти призывают к благоразумию, просят пользоваться информацией, публикуемой в официальных источниках, не распространять слухи, сохранять спокойствие, максимально ограничить свое передвижение и руководствоваться предписанными ранее мерами по защите себя от заражения", отмечается в сообщении.

По информации властей Гуанчжоу, город не испытывает проблем с продовольствием, внутригородское и междугороднее транспортное сообщение осуществляется в обычном режиме. Властями города Гуанчжоу выпущено распоряжение о запрете доступа лиц в общественные места без масок на лице. По решению властей провинций Гуандун и Хайнань прекратили свою работу городские парки, зоопарки, цирки.

Между тем, в соседней Монголии, по данным Интерфакс, правительство также распорядилось закрыть университеты и другие образовательные учреждения для сдерживания распространение нового коронавируса. Ограничения пока ввели на неделю, до 2 февраля. Также закрыты пункты пересечения границ для автомобилей и движение пешеходов.

Как сообщалось, число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, достигло 80 человек. Вирус выявлен у 2794 человек.

Случаи заражения вирусом фиксируются уже в Японии, Южной Корее, Австралии, Малайзии, Сингапуре, США, Франции и Канаде. В Украине пока не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.

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