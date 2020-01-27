В России самолет экстренно сел в аэропорту из-за сообщения о бомбе

Самолет рейса рейс "Хабаровск -Москва" подал сигнал тревоги из-за сообщения о заложенной на борту бомбе.

27 января пассажирский самолет рейса "Хабаровск -Москва" экстренно вернулся в аэропорт вылета. Причиной стало сообщение о взрывной устройстве на борту лайнера. Об этом сообщают российские СМИ.

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Сообщается, что самолет совершил посадку в штатном режиме. Специальные службы начали осмотр лайнера, пассажиры покинули борт, лайнер обследуют кинологи с собаками.



На борту самолета Airbus A330 компании "Аэрофлот" находятся 262 пассажира и 10 членов экипажа.



Напомним, пассажирский самолет экстренно сел в Иране.