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В России самолет экстренно сел в аэропорту из-за сообщения о бомбе

Комментариев: 1
Самолет рейса рейс "Хабаровск -Москва" подал сигнал тревоги из-за сообщения о заложенной на борту бомбе.
Airbus A330 компании "Аэрофлот"
Airbus A330 компании "Аэрофлот"
Shutterstock

27 января пассажирский самолет рейса "Хабаровск -Москва" экстренно вернулся в аэропорт вылета. Причиной стало сообщение о взрывной устройстве на борту лайнера. Об этом сообщают российские СМИ.

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Сообщается, что самолет совершил посадку в штатном режиме. Специальные службы начали осмотр лайнера, пассажиры покинули борт, лайнер обследуют кинологи с собаками.

На борту самолета Airbus A330 компании "Аэрофлот" находятся 262 пассажира и 10 членов экипажа.

Напомним, пассажирский самолет экстренно сел в Иране.

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Теги: Россия, бомба, самолет, экстренная посадка
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Комментариев (1)
BROKER666    27.01.2020, 12:16
Оценка:  +6
BROKER666
долбойобы кремляцкие, уже не знают чем отвлечь свою зомбомассу от нищеты...
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