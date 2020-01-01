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Китай выделил почти $9 млрд на сдерживание коронавируса

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Деньги выделил Минфин и Нацкомиссия здравоохранения. Средства будут направлены на предотвращение распространения коронавируса.
На сдерживание распространения коронавируса в Китае выделили почти 9 млрд долл
На сдерживание распространения коронавируса в Китае выделили почти 9 млрд долл

Китай выделил 60,33 млрд юаней на сдерживание распространения коронавируса 2019-nCoV - это примерно равно 8,74 млрд долларов. Об этом со ссылкой на заявление Минфина Китая сообщает Reuters в понедельник, 27 января.

Деньги на сдерживание вируса были выделены из Министерства финансов и Национальной комиссии здравоохранения Китая.

По последним данным, число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, достигло 80 человек. Вирус выявлен у 2794 человек.

Также в Китае и Монголии закрыли школы и вузы из-за коронавируса. Все образовательные учреждения Китая закрыты на неопределенный срок из-за угрозы распространения нового вируса.

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Теги: вирусы, Вирус, Минфин, Китай, деньги, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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