В Афганистане разбился пассажирский самолет

На борту авиалайнера могли находиться до 83 человек, пишут СМИ. Самолет упал на территории, подконтрольной "Талибану".

Точных данных о количестве людей на борту пока нет

В Афганистане потерпел крушение пассажирский самолет Afghan Airlines. Авария произошла в понедельник, 27 января, в провинции Газни, сообщает Tolo News.

По данным издания, На борту находились 83 человека

Лайнер, по предварительной информации, направлялся из города Герат в Кабул.

Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что ЧП произошло в районе Дех Як провинции Газни.

Отмечается, что эта местность находится под контролем "Талибана". Источник добавил, что на место выехали "специальные силы". Это вторая крупная авиакатастрофа с начала года, после того как в Иране сбили украинский самолет с 176 людьми на борту. При этом в прошлом году число жертв авиакатастроф уменьшилось почти вдвое по сравнению с 2018 годом и составило 293 человека. Год стал третьим самым безопасным в истории гражданской авиации со времен Второй мировой войны. Только в 2013 и 2017 погибло меньше людей.

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