В Афганистане разбился пассажирский самолет: первые детали

Сегодня, 27 января, в афганской провинции Газни разбился пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airline.

Об этом сообщается на странице CGTN в Twitter.

Авиакатастрофа случилась в районе, который находится на территорию, контролируемой талибами. На место аварии прибыл спецназ.

По данным канала Ariana News, на борту самолета находилось 110 человек. Он выполнял рейс из провинции Герат в Дели (Индия).

Officials of the Control Tower in Herat Airport say that the plane was the property of the #Afghan_Ariana_Airlines, had 110 people on board, and was flying from #Herat to #Delhi, India.#Plane_Crash #Afghanistan https://t.co/f7AHC6Nr48