"Друзья Украины" в ПАСЕ планируют оспорить полномочия делегации РФ

Подготовлено два сценария того, как можно вновь "выгнать" Россию из Совета Европы.

Читай также: Верховная Рада одобрила возвращение Украины в ПАСЕ

В Парламентской ассамблее Совета Европы инициируют обжалование полномочий российской делегации. Об этом в кулуарах ПАСЕ сказал журналистам народный депутат Украины Алексей Гончаренко, сообщает Укринформ.

Гончаренко пояснил, что соответствующая процедура осуществляется вставанием депутатов при голосовании за подтверждение полномочий национальных делегаций. Это будет первым вопросом повестки дня зимней сессии ПАСЕ, которая начинается в понедельник в Страсбурге.

Встаем. Нам нужно получить поддержку 10 и 30 делегатов, - сказал Гончаренко.

Читай также: В Госдуме РФ заявили об “усилении неофициальных контактов” с депутатами ВР

Он добавил, что обжаловать полномочия можно по двум основаниям: процедурными – этот вопрос поднимет делегация Латвии; и содержательными, их затронет делегация Грузии, которая сейчас председательствует в Комитете министров Совета Европы.

Следовательно, для постановки вопроса об обжаловании полномочий российской делегации по этим двум основаниям необходима, соответственно, поддержка 10 и 30 делегатов, которые должны встать при рассмотрении этого вопроса.

Читай также: Венецианская комиссия вынесла решение по РФ в ПАСЕ

По процедурным основаниям нашим главным аргументом является тот факт, что в составе российской делегации есть депутаты, которые занесены в “черный список“ ЕС. В таком списке есть Калашников, Слуцкий... И Венецианская комиссия разъяснила, что это является основанием, - отметил представитель украинской делегации в Ассамблее СЕ.

При условии поддержки этого вопроса в сессионном зале, полномочия делегации РФ в понедельник автоматически подтверждены не будут. Следовательно, этот вопрос будет передан для рассмотрения в процедурный и мониторинговый комитеты ПАСЕ, у которых будет 48 часов, то есть до среды, для его рассмотрения.

Напомним, ПАСЕ готовит новую санкционную процедуру, выгодную России. Новый порядок введения санкций сделает их попросту невозможными, что играет на руку РФ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.