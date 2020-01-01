В Иране произошло ЧП с пассажирским самолетом

На борту пассажирского иранского лайнера находилось 135 человек. К счастью, никто не пострадал.

В Иране самолет авиакомпании Caspian Airlines, который вылетел из Тегерана в понедельник, 27 января, при посадке в аэропорту Махшахра выкатился за пределы полосы и заехал на шоссе Махшахр-и-Ахваз, пишет местный ресурс Fars.

По предварительным данным, пилот рейса 6936 не справился с управлением: перелетел точку приземления. Другая версия - технические проблемы с шасси.

На борту было 135 человек, никто не пострадал.

Напомним, накануне самолет авиакомпании Iran Air, следовавший по маршруту Тегеран - Стамбул, совершил аварийную посадку через несколько минут после взлета.