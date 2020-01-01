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В Иране произошло ЧП с пассажирским самолетом

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На борту пассажирского иранского лайнера находилось 135 человек. К счастью, никто не пострадал.
 
В Иране самолет авиакомпании Caspian Airlines, который вылетел из Тегерана в понедельник, 27 января, при посадке в аэропорту Махшахра выкатился за пределы полосы и заехал на шоссе Махшахр-и-Ахваз, пишет местный ресурс Fars.
 
По предварительным данным, пилот рейса 6936 не справился с управлением: перелетел точку приземления. Другая версия - технические проблемы с шасси.
 
На борту было 135 человек, никто не пострадал.
 
 
Напомним, накануне самолет авиакомпании Iran Air, следовавший по маршруту Тегеран - Стамбул, совершил аварийную посадку через несколько минут после взлета.
 
Еще сообщалось, что иранские военные скрывали сбитие самолета МАУ.
 
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Теги: Иран, самолет, экстренная посадка, МАУ
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Источник: korrespondent.net

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