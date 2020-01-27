В РФ рассказали о курсе по Украине после Суркова

Позиция Москвы по Украине после отставки Суркова не изменилась, сообщил пресс-секретарь президента России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения об отставке помощника президента Владислава Суркова, сообщил, что изменений в позиции Москвы по Украине нет, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал слова российского эксперта, директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, который в своем Telegram-канале написал в субботу, что помощник президента РФ Владислав Сурков "ушел с государственной службы" "в связи со сменой курса на украинском направлении".

"Мы уже говорили, что ни о каком изменении речи идти не может, в данном случае мы слышали только личную точку зрения, не более того. Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной. И глава государства неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами, ибо та ситуация, в которой это находится, она неприемлема и вообще противоречит исторической логике. Собственно, на этом всегда основывалась стратегия", - сказал он журналистам.

Песков добавил, что "говорить о каких-то изменениях невозможно, никаких изменений здесь нет".

"Сейчас занимается и Сурков, занимается де-юре, еще раз повторяю, он продолжает оставаться помощником президента в настоящее момент, по мере необходимости занимается и помощник (президента) Ушаков, управление по международным делам. Поэтому разные подразделения подключаются при необходимости, как это всегда бывает в администрации президента", - добавил также Песков.

Напомним, 15 января стало известно , что правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.

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