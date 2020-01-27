Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Авиакомпания отрицает крушение лайнера в Афганистане

Комментариев: 0
Афганские авиалинии заявляют, что их самолеты не разбивались сегодня. СМИ пишут, что крушение потерпел самолет с военными.
В Afghan Airlines не подтверждают крушение самолета
В Afghan Airlines не подтверждают крушение самолета

В авиакомпании Ariana Afghan Airlines опровергают информацию о крушении лайнера компании. Об этом сообщило агентство Ariana News, которое ранее сообщило об аварии.

Отмечается, что исполняющий обязанности директора компании Мирваз Мирзаквал "опроверг информацию, что самолет компании потерпел катастрофу в провинции Газни".

В то же время, СМИ сообщают, что на борту пассажирского самолета находились 110 человек. Лайнер, по предварительной информации, направлялся из города Герат в столицу страны Кабул. По другим данным, самолет совершал рейс из Герата в индийский город Нью-Дели.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, разбился самолет, принадлежащий армии Афганистана.

"Самолет Афганской национальной армии разбился в округе Дех Як в Газни в полдень. Нет информации о жертвах", - сообщил источник.

Если информация подтвердится, то это станет вторая крупная авиакатастрофа с начала года, после того как в Иране сбили украинский самолет с 176 людьми на борту.
 
При этом в прошлом году число жертв авиакатастроф уменьшилось почти вдвое по сравнению с 2018 годом и составило 293 человека. Год стал третьим самым безопасным в истории гражданской авиации со времен Второй мировой войны. Только в 2013 и 2017 погибло меньше людей.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, Афганистан, самолет, авария
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь