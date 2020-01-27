Авиакомпания отрицает крушение лайнера в Афганистане
В авиакомпании Ariana Afghan Airlines опровергают информацию о крушении лайнера компании. Об этом сообщило агентство Ariana News, которое ранее сообщило об аварии.
Отмечается, что исполняющий обязанности директора компании Мирваз Мирзаквал "опроверг информацию, что самолет компании потерпел катастрофу в провинции Газни".
В то же время, СМИ сообщают, что на борту пассажирского самолета находились 110 человек. Лайнер, по предварительной информации, направлялся из города Герат в столицу страны Кабул. По другим данным, самолет совершал рейс из Герата в индийский город Нью-Дели.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, разбился самолет, принадлежащий армии Афганистана.
"Самолет Афганской национальной армии разбился в округе Дех Як в Газни в полдень. Нет информации о жертвах", - сообщил источник.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet