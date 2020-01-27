Авиакомпания отрицает крушение лайнера в Афганистане

Афганские авиалинии заявляют, что их самолеты не разбивались сегодня. СМИ пишут, что крушение потерпел самолет с военными.

В Afghan Airlines не подтверждают крушение самолета

В авиакомпании Ariana Afghan Airlines опровергают информацию о крушении лайнера компании. Об этом сообщило агентство Ariana News, которое ранее сообщило об аварии.

Отмечается, что исполняющий обязанности директора компании Мирваз Мирзаквал "опроверг информацию, что самолет компании потерпел катастрофу в провинции Газни".

В то же время, СМИ сообщают, что на борту пассажирского самолета находились 110 человек. Лайнер, по предварительной информации, направлялся из города Герат в столицу страны Кабул. По другим данным, самолет совершал рейс из Герата в индийский город Нью-Дели.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, разбился самолет, принадлежащий армии Афганистана.

"Самолет Афганской национальной армии разбился в округе Дех Як в Газни в полдень. Нет информации о жертвах", - сообщил источник.

Если информация подтвердится, то это станет вторая крупная авиакатастрофа с начала года, после того как в Иране сбили украинский самолет с 176 людьми на борту.

При этом в прошлом году число жертв авиакатастроф уменьшилось почти вдвое по сравнению с 2018 годом и составило 293 человека. Год стал третьим самым безопасным в истории гражданской авиации со времен Второй мировой войны. Только в 2013 и 2017 погибло меньше людей.

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