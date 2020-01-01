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Россия приостановила следствие против украинских моряков

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Следствие против украинцев продолжалось даже после их передачи Украине.
Николай Полозов с моряками сразу после их освобождения
Николай Полозов с моряками сразу после их освобождения
Facebook Николая Полозова

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Россия приостановила расследование по делу украинских моряков, захваченных в плен российскими пограничниками в Керченском проливе. Об этом сообщил в Фейсбуке адвокат украинцев Николай Полозов.

Сегодня следователь Следственного управления ФСБ известил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков. Основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия, - рассказал Полозов.

Напомним, моряки с бронекатеров “Бердянск“ и “Никополь“ и рейдового буксира “Яны Капу“ были освобождены из российского плена в начале сентября прошлого года. При этом Россия продолжила уголовное расследование против них за якобы нарушение российской границы.

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Теги: Полозов, украинские моряки, Россия
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