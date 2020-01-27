Звезда фильма Мэри Поппинс, до свидания пропала в Мексике

Российская актриса Наталья Андрейченко больше суток не выходит ни с кем на связь. Она пропала в Мексике.

После того, как Андрейченко села в авто, то больше на связь не выходила Instagram/natalya_andreychenko

PR- директор актрисы Натальи Андрейченко Ян Трунцев заявил, что знаменитость пропала в Мексике. Она ни с кем не выходит на связь. Такие сообщения появились в Instagram и Facebook актрисы.

"Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский", - написал обеспокоенный Трунцев.

Он добавил, что о звезде фильмов Военно-полевой роман и Мэри Поппинс, до свидания ничего неизвестно уже более суток.

"В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон", - сообщил представитель артистки. Трунцев также заметил, что после того, как Наталья села в автомобиль, то больше на связь не выходила: "Ехать ей около часа за рулем".

По его словам, в последнее время Андрейченко активно готовилась "к запуску одного проекта".

Ранее мы писали, что в Мексике ограбили автобус с туристами из Польши. У людей отобрали фотоаппараты, документы, кредитные карты, деньги и ноутбуки.

Также напомним, что Каменских показала "горячее" фото из Мексики.

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