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Несколько стран ЕС эвакуируют граждан из Китая из-за коронавируса

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Репатриация запланирована на середину недели и будет проводиться с разрешения властей Китая.
Коронавирус в Китае: страны ЕС эвакуируют граждан
Коронавирус в Китае: страны ЕС эвакуируют граждан

В связи с коронавирусом 2019-nCoV несколько европейских стран решили эвакуировать своих граждан из Уханя в Китае. Об этом сообщает Deutsche Welle в понедельник, 27 января.

Министр здравоохранения Франции Агнес Бузин заявила, что репатриация на самолете начнется к середине недели, с согласия китайских властей.

По предварительной информации, Франция вернет несколько сотен своих граждан, проживающих в районе Ухань, но они должны будут провести 14 дней на карантине.

Глава МИД Испании Аранча Гонсалес также заявила, что испанское правительство работает над возвращением испанских граждан из Уханя. Похожее заявление сделал и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Франция, Германия и Испания относятся к числу стран, которые объявили о планах эвакуации своих граждан, наряду с Британией, Италией, Японией, Австралией и США.

По последним данным, число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, достигло 80 человек. Вирус выявлен у 2794 человек.

Также в Китае и Монголии закрыли школы и вузы из-за коронавируса. Все образовательные учреждения Китая закрыты на неопределенный срок из-за угрозы распространения нового вируса.

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Теги: вирусы, Китай, Франция, эвакуация, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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