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Избран новый председатель ПАСЕ

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На должность главы Ассамблеи был только один претендент - бельгиец Хендрик Дамс - он и был избран.
Новый глава ПАСЕ Хендрик Дамс
Новый глава ПАСЕ Хендрик Дамс
alchetron.com

В первый день работы зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы ее новым главой избран бельгиец Хендрик Дамс, который был единственным кандидатом на этот пост.

В ходе сегодняшнего заседания также ряд представителей ПАСЕ оспорили по существенным основаниям полномочия делегации РФ. В частности, с такой инициативой выступил делегат от Литвы Зингерис Эмануэлис.

"Все требования соблюдены, полномочия делегации РФ препровождаются в комитет по мониторингу, он подготовит доклад", - сказал ведущий заседание ПАСЕ.

Отметим, в зимней сессии также принимает участие украинская делегация, которая устроила демарш на осенней сессии.

 

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Теги: Россия, Украина, депутаты, ПАСЕ
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Источник: korrespondent.net

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