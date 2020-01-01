Избран новый председатель ПАСЕ

На должность главы Ассамблеи был только один претендент - бельгиец Хендрик Дамс - он и был избран.

В первый день работы зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы ее новым главой избран бельгиец Хендрик Дамс, который был единственным кандидатом на этот пост.

В ходе сегодняшнего заседания также ряд представителей ПАСЕ оспорили по существенным основаниям полномочия делегации РФ. В частности, с такой инициативой выступил делегат от Литвы Зингерис Эмануэлис.

"Все требования соблюдены, полномочия делегации РФ препровождаются в комитет по мониторингу, он подготовит доклад", - сказал ведущий заседание ПАСЕ.

Отметим, в зимней сессии также принимает участие украинская делегация, которая устроила демарш на осенней сессии.

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