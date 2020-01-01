ФСБ остановило расследование по украинским морякам - адвокат

Следователь ФСБ сообщил адвокату о приостановке производства в отношении украинских моряков, задержанных Россией в конце 2018 года.

Адвокат Николай Полозов заявил, что следователи ФСБ РФ приостановили следствие по уголовному делу в отношении украинских военных моряков, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает ТАСС.

"Сегодня следователь оповестил о приостановке производства по уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы украинскими моряками", - сказал Полозов.

Он отметил, что о причинах такого решения станет ясно после того, как он ознакомится с соответствующим постановлением следствия.

Ранее Полозов сообщал, что ознакомление с материалами дела было приостановлено, а следственные действия в связи с передачей военных кораблей Украине возобновлены. Срок следствия был установлен до 25 января. По словам Полозова, продление срока следственных действий ФСБ мотивировала тем, что по делу необходимо допросить свидетеля, личность которого защите неизвестна.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Среди освобожденных украинцев были все моряки с трех танкеров.

Позже сообщалось, что трибунал в Гааге займется делом о захвате украинских кораблей. Украина расчитыает добиться признания действий России нарушением норм международного права, а также получение компенсации.

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