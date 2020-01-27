В ПАСЕ оспорили полномочия делегации РФ

Тридцать представителей пяти национальных делегаций в ПАСЕ поддержали пересмотр полномочий российских делегатов.

Литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис инициировал рассмотрение вопроса о действительности полномочий российской делегации на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает Интерфакс.

Депутат обосновал свою инициативу тем, что в РФ не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Согласно процедуре, предложение Зингериса требует поддержки не менее 30 представителей пяти национальных делегаций в ПАСЕ, и оно эту поддержку получило.

Регламент ассамблеи предусматривает, что в течение ближайших 24 часов данное предложение должно быть рассмотрено в рамках комитета ПАСЕ по мониторингу. Затем это предложение должно быть принято или отклонено ассамблеей.

Вслед за Зингерисом предложение оспорить полномочия российской делегации высказала депутат парламента Латвии Мария Голубева, заявившая, что выборы депутатов Госдумы 2016 году прошли в Крыму, который является оккупированной территорией. В связи с этим Голубева считает участие депутатов Крыма в работе Госдумы незаконным. Предложение оспорить полномочия делегации направлены в комитет ПАСЕ, который должен вынести свое решение в течение суток.

Помимо этого, на сессии в понедельник представители национальных делегаций в ПАСЕ оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии по различным, в основном гендерным, причинам.

Между тем Украина вернулась к полноценной работе в ПАСЕ. Полномочия украинской делегации в ПАСЕ уже подтверждены. Об этом в понедельник сообщил член украинской делегации, депутат от партии Европейская солидарность Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

При этом Гончаренко прогнозирует, что украинской делегации в ПАСЕ будет работать трудно, но, по его мнению, она должна это делать для противостояния России.

"Нельзя бросать эту важнейшую международную площадку на растерзание Кремлю", - написал он.

Тот факт, что ряд представителей ПАСЕ оспорили по существенным основаниям полномочия делегации РФ на открытии зимней сессии в понедельник, украинский депутат назвал "небольшой, но победой", а также "необходимой поддержкой от коллег".

Ранее сообщалось, что украинская делегация возвращается на сессию ПАСЕ, которая 27 января стартовала в Страсбурге.

Напомним, прошлым летом ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10. После этого стало известно, что Украина официально остановила работу в ПАСЕ.

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