В начале февраля в Украину прилетит Эрдоган

Президенты Украины и Турции обсуждали ранее подготовку к заседанию Стратегического совета высокого уровня, которое планируется провести в Киеве.

Программа визита Эрдогана будет объявлена позже Анадолу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Украину на следующей неделе. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

"Наш президент планирует визит в Украину 3 февраля", – говорится в коротком сообщении.

Программа визита Эрдогана будет объявлена позднее.

Напомним, в начале августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский провел два дня в Турции. Тогда он встретился со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, крымскотатарской диаспорой, представителями бизнеса и Вселенским патриархом Варфоломеем.

А в ноябре стало известно, что Зеленский обсудил с Эрдоганом по телефону подготовку к заседанию Стратегического совета высокого уровня, которое планируется провести в Киеве.

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