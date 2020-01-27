Польша восстановит уничтоженную могилу УПА на горе Монастырь - Зеленский

Польские власти восстановят могилу воинов УПА на горе Монастырь и возьмут ее под защиту.

Власти Польши восстановят уничтоженную вандалами мемориальную доску на могиле воинов УПА на горе Монастырь и возьмут ее под защиту. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Освенциме.

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"Украина разблокировала мораторий на поисковые работы, польские эксперты провели первые работы во Львовской области. Следующим шагом будет восстановление польской стороной могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту", - отметил Зеленский.





Напомним, в Польше на горе Монастырь возле села Верхрата в Подкарпатском воеводстве неизвестные уничтожили мемориальную доску с могилы воинов Украинской повстанческой армии.