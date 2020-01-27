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Польша восстановит уничтоженную могилу УПА на горе Монастырь - Зеленский

Комментариев: 1
Польские власти восстановят могилу воинов УПА на горе Монастырь и возьмут ее под защиту.
Уничтоженная мемориальную доску с могилы воинов УПА
Уничтоженная мемориальную доску с могилы воинов УПА
uinp.gov.uat

Власти Польши восстановят уничтоженную вандалами мемориальную доску на могиле воинов УПА на горе Монастырь и возьмут ее под защиту. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Освенциме.

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"Украина разблокировала мораторий на поисковые работы, польские эксперты провели первые работы во Львовской области. Следующим шагом будет восстановление польской стороной могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту", - отметил Зеленский.



Напомним, в Польше на горе Монастырь возле села Верхрата в Подкарпатском воеводстве неизвестные уничтожили мемориальную доску с могилы воинов Украинской повстанческой армии.

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Теги: Зеленский, гора Монастырь, УПА, могила, вандалы, Дуда
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Комментариев (1)
BROKER666    27.01.2020, 16:43
Оценка:  +8
BROKER666
к0цапы об0срутся от злости
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