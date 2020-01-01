В Китае запретили торговлю дикими животными из-за коронавируса

Вводится карантин на всех фермах по разведению диких животных, включая запрет на их транспортировку и продажу.

Власти Китая запретили торговлю дикими животными в рамках мер по предотвращению распространения пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает ТАСС со ссылкой на циркуляр Госуправления по регулированию рынка, Минсельхоза и Госуправления по делам лесов и лугов.

"Любая торговля дикими животными строго запрещается в таких местах, как рынки, супермаркеты, рестораны, а также через сеть электронной торговли", – говорится в документе.

Одновременно вводится карантин на всех фермах по разведению диких животных, включая запрет на их транспортировку и продажу.

"Хозяйства, уличенные в нарушении этого постановления, будут закрываться, а их владельцы – лишаться лицензий на работу. В случае серьезных нарушений виновные будут передаваться в руки полиции для начала уголовного преследования", – подчеркивается в циркуляре.

Осуществлять надзор за исполнением этих требований уполномочены местные органы власти.

Власти пошли на такой шаг после заявлений экспертов о том, что источником заболевания могут быть змеи и летучие мыши.

По последним данным, в Китае погибли 80 человек от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Он выявлен у 2794 человек.

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