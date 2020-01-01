Коронавирус шагает по миру. В Украине пока его нет

Украинские туроператоры возвращают туристов из Китая, западные страны эвакуируют своих граждан, по всему миру отменяют празднования китайского нового года.

Коронавирус, который начал распространяться в Китае, уже беспокоит весь мир. По состоянию на 27 января, коронавирусом во всем мире заразились почти 3 тысячи человек, подавляющее большинство из них - в Китае, скончались от вируса 80 человек.

Корреспондент.net собрал информацию о том, как мир противостоит вирусу.

Где распространился

Кроме Китая, вирус уже распространился в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.

В Штатах зафиксировано три случая заражения вирусом. Во Франции тоже три: два пациента были госпитализированы в Париже, третий - в городе Бордо. Это были первые случаи заболевания вирусом в Европе.

Вирус начал распространяться из китайского города Ухань. 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе.

При этом Всемирная организация здравоохранения на данный момент не расценивает эту вспышку как чрезвычайную ситуацию мирового масштаба.

Эвакуация

Первыми о планах вывезти своих граждан из Китая заявили Франция, Италия, Япония, Австралия и США. Париж собирается вернуть несколько сотен своих граждан, проживающих в районе Ухань. Затем эти люди будут вынуждены провести 14 дней на карантине.

Соединенные Штаты собираются эвакуировать из Уханя только ограниченное количество своих граждан. приоритет будет предоставлен тем американским гражданам, для которых заражение вирусом связано с повышенным риском. Госдепартамент вывезет из Уханя посольство американского консульства.

Что делает Украина

В Украине, по данным Минздрава, случаев заражения коронавирусом нет. 150 человек, которые прибыли в Украину из Китая 26 января, прошли термометрию. Ни одного человека с повышенной температурой не выявлено. Все допущенные и прошли пограничный контроль.

В аэропорту Борисполь решили проверять всех пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Но из Китая можно прилететь и с пересадками.

Посольство Украины в КНР рекомендует украинским гражданам покинуть территорию Китая.

Украинская авиакомпания SkyUp, выполняющая чартерные рейсы для туроператора JoinUp!, прекращает летную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта в связи с коронавирусом.

Туроператор вернет своих туристов с китайского острова Хайнань рейсами 29 января и 1 февраля.

Туристы, которые уже приобрели и оплатили туры на остров Хайнань в ближайшие недели, имеют право на возврат стоимости тура. Также туристы смогут выбрать альтернативный вариант путешествия — в Шри-Ланку, Египет и на другие направления.

Укрпочта уверяет, что нет никаких доказательств распространения коронавируса через посылки и просит не распространять ложную информацию. Пока Всемирная организация здравоохранения не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли.

Рекомендации

Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса является лихорадка, затрудненное дыхание и рентгенограмма грудной клетки, которая показывает двусторонние инфильтраты легких.

В случае появления симптомов, свидетельствующих об остром респираторном заболевании до, во время путешествия или после него, путешественникам рекомендуется обратиться к врачу и поделиться с ним историей путешествий.

Стандартные рекомендации ВОЗ для широкой общественности по уменьшению влияния и передачи болезней предусматривают гигиену рук и практику безопасного питания:

- часто мыть руки или обрабатывать дезинфицирующее средствами;

- во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или бумажным платком;

- избегайте тесного контакта со всеми, у кого лихорадка и кашель;

- если повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу и поделитесь с ним предыдущей историей путешествий;

- посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте прямого незащищенного контакта с живыми животными и поверхностями, которые контактируют с животными;

- не употребляйте в пищу сырых или недостаточно термически обработанных животных продуктов. С сырым мясом, молоком или органами животных следует обращаться осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения.