МН17: один подозреваемый готов участвовать в суде

Суд в Гааге сообщил, что по меньшей мере один из подозреваемых выразил желание участвовать в судебных разбирательствах.

Один из подозреваемых по делу рейса МН17 согласился присоединиться к судебному процессу и хочет быть представленным в суде нидерландской юридической фирмой. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу суда в Гааге.

"Недавно суд получил сообщение о том, что как минимум один из подозреваемых изъявил желание быть представленным в суде нидерландским защитой", - говорится в сообщении.

В то же время в суде не разглашают, кто именно изъявил желание присоединиться к судебному процессу. Также не указывается название юридической фирмы, которая будет представлять интересы подозреваемого.

Как отметили в суде, это обычная практика, когда до начала публичных слушаний не разглашают, кто будет участвовать в процессе, какие подаются материалы и ходатайства.

Напомним, суд относительно уничтожения самолета Boeing 777 рейса МН17 начнется 9 марта 2020 года в судебном комплексе Схипхол, расположенном примерно в 50 км от Гааги.

В мае 2018 года объединенная следственная группа подвела первые итоги расследования инцидента. Согласно полученным выводам, Boeing был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.

В июне 2019 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четырем подозреваемым: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.

В РФ причастность российских военных к инциденту с малазийским Boeing отрицают.

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