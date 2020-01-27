ЕС расширит санкции против РФ из-за "выборов" в Крыму – СМИ

В санкционный список ЕС будут внесены еще 7 человек, связанных с осенними "выборами" на полуострове.

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Послы ЕС поддержали предложение о расширении санкций, связанных с аннексией Крыма Российской Федерацией. Об этом пишет “Европейская правда“ со ссылкой на инсайдерскую информацию, опубликованную в европейских СМИ.

Послы государств ЕС поддержали предложение о расширении санкций, связанных с аннексией Крыма Россией, - сообщил журналистам неназванный дипломат ЕС.

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Санкции связаны с местными “выборами“, проведенными Россией в оккупированном Крыму осенью прошлого года. В Евросоюзе решили добавить еще несколько лиц, связанных с этими выборами, в черный список тех, кому запрещен въезд в ЕС и чьи активы на территории блока заморожены.

Сообщается, что санкционный список ЕС пополнят 7 человек.

Ранее дипломатические источники сообщали, что расширение санкций против РФ блокировал Кипр, который таким образом пытался принудить ЕС к введению более жестких санкций против Турции в связи с буровыми работами в экономической зоне острова.

Утром в понедельник Кипр отказался от оговорок относительно наложения дополнительных санкций в связи с аннексией Крыма, - сообщил европейский дипломат.

Напомним, в ПАСЕ оспорили полномочия делегации РФ. Тридцать представителей пяти национальных делегаций в ПАСЕ поддержали пересмотр полномочий российских делегатов.

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