Икона НБА. Мировая пресса о смерти Коби Брайанта

Легендарный баскетболист Коби Брайант разбился на вертолете в Калифорнии, его вспоминает весь мир, а журналисты пишут душераздирающие некрологи.

Легенда баскетбола Коби Брайант погиб в воскресенье, 26 января. Его вспоминает весь мир.

Корреспондент.net собрал статьи зарубежной прессы о баскетболисте.

Великое наследие - Yahoo Sports

Когда Коби Брайант ушел из спорта, Мэджик Джонсон назвал его величайшим игроком в истории Лейкерс. Это все, что вам нужно знать о баскетбольной карьере Коби. Мэджик — человек, который создавал историю Лэйкерс, убежден, что Брайант — лучший, кто когда-либо носил майку желто-фиолетового цвета. Лучший в истории команды, за которую выступала половина из 15 лучших игроков НБА за все время. Это самый сильный комплимент, который можно получить. Правда, это лишь часть легенды о Коби.

К сожалению, мы вспоминаем о наследии Коби сейчас, когда он погиб после крушения вертолета в 41 год. Через 4 года после того, как он завершил карьеру и успел за это время выиграть Оскар. И меньше чем через 24 часа после того, как Леброн Джеймс обогнал его в списке самых результативных игроков НБА. Невозможно поверить, что человека, который всегда казался бессмертным на площадке, вплоть до последней игры, больше нет. Мы привыкли видеть, как наши герои стареют вместе с нами. Как Билл Расселл каждый год награждает самого ценного игрока финальной серии НБА трофеем, названным в свою честь. Как Майкл Джордан продолжает оставаться в игре, только уже в качестве владельца команды. НБА — это семья, и сегодня она потеряла одного из лучших своих членов.

Завершая карьеру, Коби сочинил поэму «Дорогой Баскетбол», которая стала основой для его оскароносной анимационной короткометражки. Там была строчка: “Я готов тебя отпустить. Я хочу, чтобы ты знал это сейчас, чтобы мы могли наслаждаться каждым моментом, что провели вместе. И хорошие, и плохие. Мы дали друг другу все, что у нас было”.

“Если когда-нибудь увидите, что я дерусь с медведем, то помолитесь за медведя”. Эту фразу Коби опубликовал у себя в Facebook, когда восстанавливался от разрыва ахилла. Он продолжил: “Я всегда любил эту цитату. Это и есть “Mamba Mentality”, мы не уходим, не пятимся и не убегаем. Мы терпим и побеждаем”.

Коби — игрок из команды лучших людей в истории, которого у нас забрали слишком рано.

Глобальные корни Коби - CNN

Коби Брайант был одной из тех суперзвезд, которые выходят за рамки своего спорта и становятся известными просто под своим именем.

Аура Брайанта означала, что он был неотъемлемой частью американской жизни в первые годы XXI века. Это, его сравнительная молодость — ему был 41 год, — а также его шокирующая гибель объясняют, почему его смерть находит отклик за пределами рядов спортивных болельщиков, и почему его легендарность будет только расти.

Известие о смерти Брайанта вызвало реакцию шока и грусти во всем мире, от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху до президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Особенный Коби Брайант - USA Today

Будучи человеком, который довольно долго в течение своей карьеры был самым известным и самым привлекающим внимание игроком НБА, он не пытался остаться в центре внимания и не использовал для этого свой статус глобального баскетбольного символа. Он не говорил об НБА по телевизору, он создавал фильмы. Он не слонялся вокруг арен, пытаясь быть замеченным, он приводил свою дочь, чтобы она могла посмотреть на своих любимых игроков.

Выделяются две вещи: ясность в том, чем он занимался на баскетбольной площадке, и легкость, с которой он ее оставил.

Он написал книги и выиграл премию Оскар за анимационный короткометражный фильм. Он тренировал баскетбольную команду своей дочери. Ходили разговоры, что он работал с несколькими игроками НБА в межсезонье.

Гений баскетбола - New York Post

Важно помнить, как свирепо он сражался на паркете, иногда до того, что даже его партнерам по команде было некомфортно. Требовательный ко всем гений баскетбола, который совершал самый важный бросок всегда, в каждом матче, и, что более важно, попадал в кольцо.

Его уход должен был получиться долгим, полным оваций и поклонения фигуре Коби. Все должно было происходить так же, как происходило до сегодняшнего дня, на протяжении еще 40 лет. Как же трудно подобрать слова, которые хоть что-то бы сейчас значили.

Всегда побеждать – FoxSports

Коби был шоуменом, но в не совсем привычном понятии этого слова. Его карьера была драматичной не потому, что он играл на публику, а потому, что у великих спортсменов, выкладывающихся на всю в самые важные моменты, это происходит естественным образом. Брайант всегда хотел побеждать, чего бы это ни стоило. Он и так был невероятно одарен, он вырос в семье баскетболиста, но никто не пахал так, как Коби. Он хотел достичь идеала. Рассказов о его отношении к тренировкам настолько много, что невозможно выделить какую-то определенную, этого просто будет недостаточно.

К концу карьеры его тело уже не выдерживало нагрузок, но дух оставался несломленным. Его последняя игра в карьере в апреле 2016-го сначала казалась печальным прощанием с когда-то великим, пока Коби не вытащил игру в одного и не зажег в последней четверти, набрав в сумме 60 очков за матч. Он ушел улыбаясь, а не с грустным выражением лица. Конец карьеры был для него лишь началом нового пути, на котором тому предстояло проверить на прочность свои ментальные способности в новых условиях.

Уход из профессионального спорта не означал для него переезд в телевизионную студию и отдых на поле для гольфа. Оскар за лучшую анимационную короткометражную картину Дорогой Баскетбол в 2018 году — неплохое начало для пенсионера.

Для многих людей в Лос-Анджелесе Коби был отражением их детства, в котором «Лейкерс» были еще большим явлением, чем сейчас, несмотря на все обещания Леброна о возвращении былого величия.

В соцсетях сейчас полно ерунды, там редко можно увидеть что-то действительно сильное или серьезное. Правда, иногда даже такие банальные вещи, как обычный пост, могут вызывать лихорадку. Леброн обогнал Коби по очкам за карьеру, Брайант поздравил Джеймса коротко, но душевно. Это произошло всего за 16 часов до того, как появились первые новости о трагедии. Тогда, всего 16 часов назад, Коби был живым. Уведомление — Коби что-то написал. Уведомление — и Коби вдруг больше нет.

Если человек является чем-то большим, чем жизнь, это все равно не спасает его от смерти. Это просто говорит нам, что человек использовал свое время по максимуму. Коби Брайант был звездой, но ведь звезд много. Он был легендой. Коби был Мамбой, конкурентоспособным спортсменом, писателем, мыслителем, отцом. У него были свои недостатки, но он всегда стремился к совершенству. Коби почти удалось его достичь".