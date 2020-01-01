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В Пекине зафиксировали первую смерть от коронавируса

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Перед инфицированием умерший мужчина посещал Ухань, который является эпицентром вспышки нового вируса.
Медики не смогли спасти 50-летнего мужчину
Медики не смогли спасти 50-летнего мужчину

В Пекине зафиксировали первую смерть в результате заражением коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 27 января.

Отмечается, что умер 50-летний мужчина, который был предположительно инфицирован вирусом 22 января. До этого он посещал город Ухань, в котором и была зафиксирована первая вспышка вируса нового типа.

По последним данным, в Китае погибли 80 человек от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Он выявлен у 2794 человек.

Также сообщалось, что в Китае запретили торговлю дикими животными из-за коронавируса. Власти пошли на такой шаг после заявлений экспертов о том, что источником заболевания могут быть змеи и летучие мыши.

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Теги: вирусы, смерть, Вирус, Китай, эпидемия, болезнь, Пекин, мужчина, умер, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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