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Вырос риск распространения коронавируса – ВОЗ

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Риск заражения новым вирусом на международном уровне изменен с "умеренного" на "повышенный".
Жителям Китая показывают, как правильно надевать защитные маски
Жителям Китая показывают, как правильно надевать защитные маски
Синьхуа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила оценку риска заражения новым коронавирусом на международном уровне. Об этом сообщает AFP в понедельник, 27 января.

Отмечается, что теперь риск заражения изменен с "умеренного" на "повышенный".

При этом до сегодняшнего дня ВОЗ сообщала, что риск заражения является очень повышенным в Китае, повышенным на региональном уровне и умеренным на международном.

"Речь идет об ошибке в формулировке, и мы ее исправили", – сообщил представитель ВОЗ.

По последним данным, в Китае погибли более 80 человек от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Он выявлен у 2794 человек. Также вечером стало известно о первой смерти от вируса в Пекине.

Также сообщалось, что в Китае запретили торговлю дикими животными из-за коронавируса. Власти пошли на такой шаг после заявлений экспертов о том, что источником заболевания могут быть змеи и летучие мыши.

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Теги: вирусы, Вирус, Китай, ВОЗ, заболевание, болезнь, инфекция, заражение, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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