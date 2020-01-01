Вырос риск распространения коронавируса – ВОЗ

Риск заражения новым вирусом на международном уровне изменен с "умеренного" на "повышенный".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила оценку риска заражения новым коронавирусом на международном уровне. Об этом сообщает AFP в понедельник, 27 января.

Отмечается, что теперь риск заражения изменен с "умеренного" на "повышенный".

При этом до сегодняшнего дня ВОЗ сообщала, что риск заражения является очень повышенным в Китае, повышенным на региональном уровне и умеренным на международном.

"Речь идет об ошибке в формулировке, и мы ее исправили", – сообщил представитель ВОЗ.

По последним данным, в Китае погибли более 80 человек от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Он выявлен у 2794 человек. Также вечером стало известно о первой смерти от вируса в Пекине.

Также сообщалось, что в Китае запретили торговлю дикими животными из-за коронавируса. Власти пошли на такой шаг после заявлений экспертов о том, что источником заболевания могут быть змеи и летучие мыши.

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