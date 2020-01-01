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Депутат уснул на заседании комитета ПАСЕ

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Журналисты сняли ролик с российским депутатом, который уснул на заседании политического комитета ПАСЕ.

 

Россиский депутат Леонид Слуцкий уснул на заседании политического комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы, о чем свидетельствует видео Европейской правды, размещенное в понедельник, 27 января, в Facebook.

"Наверное, очень хотел работать, готовился ночами", - пишет ЕП, комментируя ролик. 

Как сообщалось, российская делегация покинет зимнюю сессию ПАСЕ, если ее полномочия в ассамблее будут ущемлены. Об этом заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

Еще Корреспондент писал, литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис инициировал рассмотрение вопроса о действительности полномочий российской делегации на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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Теги: Франция, ПАСЕ, депутат, Страсбург, Леонид Слуцкий
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Источник: korrespondent.net

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