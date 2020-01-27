Суд в Болгарии арестовал фигуранта дела Гандзюк

Украина передала все необходимые документы для экстрадиции Алексея Москаленко из Болгарии. Их лично передал заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

Фигурант дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексей Москаленко (Левин) арестован на 40 дней решением суда в болгарском Бургасе. Об этом сообщает местное издание Flagman в понедельник, 27 января.

Отмечается, что в ходе судебного заседания Левин просил отпустить его под домашний арест с ношением электронного браслета. Подозреваемый также заявил, что у него якобы серьезные проблемы со здоровьем – ранее ему сделали четыре операции на сердце.

В то же время болгарская окружная прокуратура настаивала на том, чтобы Левин и в дальнейшем находился под стражей до экстрадиции в Украину, где ему грозит до 10 лет тюрьмы. В результате суд арестовал его на 40 дней.

Эту информацию уже подтвердил Офис генпрокурора Украины. В надзорном ведомстве добавили, что Украина уже передала все необходимые документы для экстрадиции Алексея Левина. Их лично передал правоохранительным органам Болгарии заместитель генпрокурора Виктор Трепак 24 января.

"Также состоялась встреча Виктора Трепака с генеральным прокурором Болгарии Иваном Гешевим, где обсуждался вопрос скорейшей экстрадиции задержанного в Украину", – говорится в сообщении.

Напомним, 24 января стало известно, что на территории Болгарии правоохранители двух стран задержали Алексея Москаленко, подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк.

Позже стало известно, Москаленко изменил внешность, однако его смогли идентифицировать по отпечаткам пальцев.

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