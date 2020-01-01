Трамп встретился с Нетаньяху в Вашингтоне

Лидеры стран обсудили "сделку века" по ближневосточному урегулированию. В Белом доме встречу назвали "продуктивной".

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 27 января, провел встречу с и.о. премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху, на которой лидеры стран обсудили план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джадда Дир.

"Лидеры провели продуктивную встречу, обсудив план по ближневосточному урегулированию президента, а также важнейшие двусторонние и региональные вопросы", - говорится в заявлении.

Также Трамп встретился с политическим противником Нетаньяху, лидером центристского блока Кахоль-Лаван Бени Ганцем.

Ранее американский лидер заявил, что Белый дом обнародует план по урегулированию в полдень 28 января по местному времени (19.00 по киевскому времени).

При этом он отметил, что Нетаньяху поддержал американскую инициативу, а палестинская сторона поддержит "сделку века" в будущем.

Кроме того, как утверждает президент США, план поддерживают "многие арабские страны".

Напомним, в конце июня 2019 года Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта . Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере 50 миллиардов долларов.