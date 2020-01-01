США подтвердили крушение самолета в Афганистане

Причины катастрофы Bombardier E-11A выясняют. Признаков того, что воздушное судно сбил противник, нет, подчеркнули американские военные.

Командование сил США в Афганистане подтвердило, что в провинции Газни потерпел крушение американский военный самолет. Об этом 27 января сообщил в Twitter официальный представитель американского контингента полковник Сонни Леггетт.

"Американский Bombardier E-11A разбился сегодня в провинции Газни в Афганистане. Причина катастрофы выясняется, однако нет никаких признаков того, что самолет сбил противник", - написал Леггетт.

По его словам, позже будет предоставлена дополнительная информация.

"Заявления талибов о том, что еще один самолет потерпел крушение, являются ложными", - подчеркнул военный.

Первоначально сообщалось, что воздушное судно принадлежит авиакомпании Ariana Afghan Airlines, но эти сведения не подтвердились. По другой версии, самолетом владела афганская армия.

Позднее СМИ сообщили, что ответственность за крушение лайнера взяли на себя представители Талибана . Они предполагали, что уничтожили военный самолет США.

Известно, что США задействуют Bombardier E-11A для радиоэлектронной разведки.

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