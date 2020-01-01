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В ФРГ зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

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Новый тип пневмонии диагностировали у мужчины из района Штарнберг, сообщил Минздрав Баварии.
В Германии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом
В Германии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом
 
В Германии подтвержден первый случай заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в понедельник, 27 января, сообщило Министерство здравоохранения федеральной земли Бавария.
 
Отмечается, что коронавирус был выявлен у мужчины из района Штарнберг. На данный момент он находится под наблюдением и изолирован.
 
Медики оценивают его состояние как стабильное.
 
В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время риск распространения пневмонии в регионе считается незначительным.
 
Ранее ВОЗ изменила оценку риска заражения новым коронавирусом на международном уровне с "умеренного" на "повышенный".
 

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Теги: вирусы, Вирус, Германия, заболевание, ФРГ, пневмония, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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