В ФРГ зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Новый тип пневмонии диагностировали у мужчины из района Штарнберг, сообщил Минздрав Баварии.
В Германии подтвержден первый случай заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в понедельник, 27 января, сообщило Министерство здравоохранения федеральной земли Бавария.
Отмечается, что коронавирус был выявлен у мужчины из района Штарнберг. На данный момент он находится под наблюдением и изолирован.
Медики оценивают его состояние как стабильное.
В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время риск распространения пневмонии в регионе считается незначительным.
Ранее ВОЗ изменила оценку риска заражения новым коронавирусом на международном уровне с "умеренного" на "повышенный".
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