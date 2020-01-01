В ФРГ зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Новый тип пневмонии диагностировали у мужчины из района Штарнберг, сообщил Минздрав Баварии.

В Германии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом

В Германии подтвержден первый случай заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в понедельник, 27 января, сообщило Министерство здравоохранения федеральной земли Бавария. В Германии подтвержден первый случай заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в понедельник, 27 января, сообщило Министерство здравоохранения федеральной земли Бавария.

Отмечается, что коронавирус был выявлен у мужчины из района Штарнберг. На данный момент он находится под наблюдением и изолирован.

Медики оценивают его состояние как стабильное.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время риск распространения пневмонии в регионе считается незначительным.

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