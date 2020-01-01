Офис вице-президента США опроверг заявления Болтона по Украине

Американский лидер никогда не связывал оказание военной помощи Украине с началом расследования в отношении Джо Байдена и компании Burisma, подчеркнули в аппарате Майка Пенса.

Президент США Дональд Трамп не просил вице-президента Майкла Пенса обсуждать расследование по делу бывшего вице-президента Джозефа Байдена на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Польше в сентябре 2019 года. Об этом 27 января заявил глава аппарата Пенса Марк Шорт.

"В каждом разговоре президента и вице-президента в рамках подготовки к нашей поездке в Польшу президент постоянно выражал свое недовольство тем, что Соединенные Штаты несут львиную долю ответственности за оказание помощи Украине и что европейские страны не выполняют свою роль. Президент также выражал обеспокоенность коррупцией в Украине. Я ни разу не слышал, чтобы он связывал помощь Украине с расследованиями в отношении семьи Байдена или (украинской энергетической компании) Burisma", - заявил Шорт.

Эти вопросы были единственными, которые вице-президент обсуждал с украинскими должностными лицами, потому что именно их президент просил его поднять, отметил руководитель аппарата вице-президента

По его словам, Белый дом "обычно не делится (информацией) и не обсуждает беседы между президентом и вице-президентом". Однако Трамп дал ему "разрешение внести ясность в связи с журналистским бешенством вокруг предполагаемых бесед".

Ранее сообщалось, что бывший помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон готовит к печати книгу, в которой утверждает, что Трамп в августе прошлого года завил о намерении блокировать военную помощь Украине , пока Киев не начнет расследование по делу Байдена и его сына.

Напомним, случай с задержкой помощи Украине стал одним из основных пунктов обвинений в адрес Трампа на судебном процессе в рамках процедуры импичмента президента в Сенате.

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