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Empire State Building подсветили в честь Брайанта

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Один из самых известных небоскребов Нью-Йорка засветился цветами клуба Лос-Анджелес Лейкерс в память о легенде баскетбола.
Empire State Building подсветили в честь Брайанта
 
Empire State Building вечером 27 января подсветили в цвета клуба Лос-Анджелес Лейкерс в честь погибшего баскетболиста Коби Брайанта. Информация об этом опубликована в Twitter 102-этажной достопримечательности Нью-Йорка.
 
"Наша подсветка будет светиться фиолетовым и золотым этим вечером, когда мы отдаем дань памяти легенды баскетбола Коби Брайанта, который служил источником вдохновения для миллионов жителей планеты и покинул нас так преждевременно. Душой мы остаемся с семьями, друзьями и поклонниками, которых коснулась эта трагедия", - отмечается в сообщении.
 
Empire State Building является одной из самых известных достопримечательностей Нью-Йорка. Небоскреб был построен в 1931 году, его высота составляет 381 м (со шпилем - 443 м).
 
Напомним, 26 января недалеко от Лос-Анджелеса потерпел крушение частный вертолет с 41-летним Брайантом на борт.
 
Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь баскетболиста Джианна.
 

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Теги: баскетбол, США, Коби Брайант, Нью-Йорк, память, небоскреб
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Источник: korrespondent.net

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