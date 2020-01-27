Empire State Building подсветили в честь Брайанта

Один из самых известных небоскребов Нью-Йорка засветился цветами клуба Лос-Анджелес Лейкерс в память о легенде баскетбола.

Empire State Building вечером 27 января подсветили в цвета клуба Лос-Анджелес Лейкерс в честь погибшего баскетболиста Коби Брайанта. Информация об этом опубликована в Twitter 102-этажной достопримечательности Нью-Йорка.

"Наша подсветка будет светиться фиолетовым и золотым этим вечером, когда мы отдаем дань памяти легенды баскетбола Коби Брайанта, который служил источником вдохновения для миллионов жителей планеты и покинул нас так преждевременно. Душой мы остаемся с семьями, друзьями и поклонниками, которых коснулась эта трагедия", - отмечается в сообщении.

Our lights will shine in purple and gold this evening as we pay tribute to basketball legend Kobe Bryant, an inspiration to millions across the globe who was taken too soon. Our hearts go out to all of the families, friends, and fans affected by this tragedy. #824Forever pic.twitter.com/m84TbQ2d3y — Empire State Building (@EmpireStateBldg) January 27, 2020

Empire State Building является одной из самых известных достопримечательностей Нью-Йорка. Небоскреб был построен в 1931 году, его высота составляет 381 м (со шпилем - 443 м).

Напомним, 26 января недалеко от Лос-Анджелеса потерпел крушение частный вертолет с 41-летним Брайантом на борт.

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