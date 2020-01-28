Канада и Британия обсуждают расходы на безопасность принца Гарри

Вопрос покрытия расходов на обеспечение безопасности герцогов Сассекских волнует многих канадцев.

Представители полиции Канады и Британии обсуждают вопросы, связанные с обеспечением безопасности принца Гарри и его супруги Меган Маркл в североамериканской стране. Об этом в понедельник, 27 января, заявил канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр, сообщает телеканал СBC

"В настоящее время между представителями нашей Королевской канадской конной полиции (национальной полиции) и их британскими коллегами идет обсуждение вопросов обеспечения безопасности (принца Гарии и его семьи в Канаде), а также покрытия соответствующих расходов", - отметил Блэр.

Напомним, в середине января СМИ сообщили, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо якобы уже заверил королеву Великобритании Елизавету II в том, что Оттава возьмет на себя часть расходов по обеспечению охраны монарших особ во время их пребывания в Канаде.

Ранее сообщалось, что принц Гарри покинул Великобританию и приехал в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын.

Напомним, 8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга сообщили в Instagram о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и начать жить поочередно в Канаде и Великобритании. Букингемский дворец 18 января информировал, что королева одобрила решение герцогов Сассекских, которые отныне не смогут официально представлять Елизавету II в официальных поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Также было объявлено о том, что семья принца более не будет получать бюджетных средств.

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