Коронавирус в Китае: число жертв возросло до 106

Число жителей КНР, заразившихся новым вирусом, превысило 4500 человек. Большинство летальных исходов приходится на провинцию Хубэй.

В Китае более 100 человек умерли в результате заражения коронавирусом

В Китае общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, превысило 4500 человек, из них 106 скончались. Об этом 28 января сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Из 106 смертей 100 приходятся на провинцию Хубэй, которая является эпицентром вспышки вируса.

На материковом Китае зафиксированы 4494 случая заражения, в Гонконге – восемь, в Макао – семь, на Тайване – пять.

В других азиатских странах коронавирусом инфицированы 30 человек, в Европе – четыре, в Северной Америке – шесть и в Австралии – пять.

Напомним, во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали украинского студента , который вернулся из Китая.

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