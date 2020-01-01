"Сделка века" Трампа ближе к позиции Израиля - СМИ

Белый дом предполагает суверенитет еврейского государства над Иерусалимом, включая районы, которые палестинцы хотят сделать столицей своего будущего независимого государства.

План по урегулированию палестино-израильского конфликта, который Вашингтон планирует обнародовать 28 января, по ключевым вопросам ближе к позиции еврейского государства. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседников издания, план США, изложенный на 50 с лишним страницах, по ключевым темам существенно близок к позиции Израиля.

Так, Белый дом предполагает суверенитет еврейского государства над Иерусалимом, включая районы, которые палестинцы хотят сделать столицей своего будущего независимого государства.

Палестине намерены предложить контроль над землями, расположенными на периферии Восточного Иерусалима.

Также американский план предполагает обмен землями, находящимися под контролем израильтян и палестинцев.

Вашингтон не исключает, что палестинцы в конечном счете могут занять 70-80% Западного берега реки Иордан. При этом американцы официально не исключают возможности образования Палестинского государства.

Также подчеркивается, что администрация Трампа, в отличие от его предшественников, не склонна пытаться достигать компромисса в таких вопросах, как право палестинцев, перемещенных в результате поселенческой активности Израиля, на возвращение или компенсацию.

Белый дом не прокомментировал данную информацию.

Напомним, статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте.

Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

В конце 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

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