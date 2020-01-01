Италия приостанавливает полеты в Китай
Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после подтверждения двух случаев заболевания новой коронавирусом на территории страны. Об этом заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, передает Corriere TV.
По его словам, заражение новым вирусом подтверждено у двух китайских туристов в Риме.
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца отдал распоряжение о приостановке авиасообщения с Китаем.
Напомним, что от нового коронавируса 2019-nCoV в Китае умерли уже 213 человек, число заразившихся достигло 9356 человек.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
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