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Парламент Греции одобрил соглашение о новых военных базах США

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Документ предусматривает, что американцы смогут использовать любой военный объект на территории Греции.
Греческий парламент
Греческий парламент
АР (архив)

Парламент Греции ратифицировал соглашение об оборонном сотрудничестве с США, в рамках которого американцы смогут использовать почти все военные объекты Греции, а также получат новые военные базы, сообщает Etnos.
 
За проголосовали 175 депутатов, против – 33, еще 80 воздержались.
 
Соглашение предусматривает расширение американской базы Суда-бей на Крите. Также военным США предоставят инфраструктуру баз Стефановикио, Лариса и Александруполис. Кроме того, американцы смогут использовать любой военный объект на территории Греции.
 
Отмечается, что срок действия нового соглашения пока не установлен. 

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Теги: США, Греция, военная база
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Источник: korrespondent.net

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