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В Германии подтвердили пятый случай заражения коронавирусом

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Пятый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Баварии. Все инфицированные являются коллегами.
Новый тип коронавируса распространяется по всему миру
Новый тип коронавируса распространяется по всему миру


Еще один случай заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлен в федеральной земле Бавария, сообщило в четверг, 30 января, региональное министерство здравоохранения.

Таким образом, число инфицированных в Германии возросло до пяти.

"Общее число зарегистрированных случаев в Баварии составляет пять по состоянию на 22:05 30 января 2020 года. Все они работают в одной компании", – говорится в сообщении.

Напомним, что от нового коронавируса 2019-nCoV в Китае умерли уже 213 человек, число заразившихся достигло 9356 человек.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

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Теги: вирусы, Германия, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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