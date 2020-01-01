В Германии подтвердили пятый случай заражения коронавирусом

Пятый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Баварии. Все инфицированные являются коллегами.

Новый тип коронавируса распространяется по всему миру



Еще один случай заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлен в федеральной земле Бавария, сообщило в четверг, 30 января, региональное министерство здравоохранения.

Таким образом, число инфицированных в Германии возросло до пяти.

"Общее число зарегистрированных случаев в Баварии составляет пять по состоянию на 22:05 30 января 2020 года. Все они работают в одной компании", – говорится в сообщении.

Напомним, что от нового коронавируса 2019-nCoV в Китае умерли уже 213 человек, число заразившихся достигло 9356 человек.



Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet