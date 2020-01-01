В Германии подтвердили пятый случай заражения коронавирусом
Пятый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Баварии. Все инфицированные являются коллегами.
Еще один случай заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлен в федеральной земле Бавария, сообщило в четверг, 30 января, региональное министерство здравоохранения.
Таким образом, число инфицированных в Германии возросло до пяти.
"Общее число зарегистрированных случаев в Баварии составляет пять по состоянию на 22:05 30 января 2020 года. Все они работают в одной компании", – говорится в сообщении.
Напомним, что от нового коронавируса 2019-nCoV в Китае умерли уже 213 человек, число заразившихся достигло 9356 человек.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
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