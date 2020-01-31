После заключения соглашения с Китаем США возьмутся за ЕС – Трамп

США займутся торговым вопросом с ЕС после того, как будет поставлена точка в торговом соглашении с Китаем.



Президент США Дональд Трамп заявил о планах навести порядок в торговле с Европейским Союзом.



По словам американского лидера, к этому вопросу он вернется лишь тогда, когда будет поставлена точка в полноценном торговом соглашении с Китаем.



"Европа следующая. Я хочу закончить с Китаем до того, как мы приступим к Европе", - сказал Трамп в четверг, 30 января, комментируя подписание первой части сделки с Китаем.



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