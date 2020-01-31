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После заключения соглашения с Китаем США возьмутся за ЕС – Трамп

Комментариев: 1
США займутся торговым вопросом с ЕС после того, как будет поставлена точка в торговом соглашении с Китаем.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о планах навести порядок в торговле с Европейским Союзом. 
 
По словам американского лидера, к этому вопросу он вернется лишь тогда, когда будет поставлена точка в полноценном торговом соглашении с Китаем. 
 
"Европа следующая. Я хочу закончить с Китаем до того, как мы приступим к Европе", - сказал Трамп в четверг, 30 января, комментируя подписание первой части сделки с Китаем. 
 
Президент США также отметил, что у Штатов никогда не было лучших отношений с Китаем, чем сейчас. 

Напомним, 15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ подписали первую фазу торговой сделки. В ходе подписания второй части торгового соглашения будут обсуждаться вопросы технологий и кибербезопасности.

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Теги: США, Евросоюз, торговля, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
wahmurkadurnaya    31.01.2020, 07:41
Оценка:  +19
wahmurkadurnaya
Давно час розібратися з цим кублом.
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