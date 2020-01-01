Пенсионерка отбилась от душившего ее грабителя и напоила его чаем

Пьяный грабитель ночью проник в дом к 91-летней пенсионерке и начал ее душить. Женщина сумела отбиться от злоумышленника, разговорила его, накормила и напоила чаем, а утром обнаружила, что лишилась денег и медалей.

Российская пенсионерка сумела отбиться от пробравшегося к ней в дом грабителя, который душил ее. Женщина поговорила со злоумышленником по душам и напоила его чаем. Однако мужчина ее все равно ограбил, пишут российские СМИ.

В дом 91-летней пенсионерки в Вологодской области ночью проник пьяный грабитель. Увидев хозяйку, он начал ее душить, однако пожилой женщине удалось освободиться.

Незваный гость начал шарить по ящикам, заявив, что нуждается в крупной сумме денег. Пенсионерка сумела разговорить душегуба, напоила его чаем и накормила пирогами.

Вор рассказал ей о своем детстве, родных, пожаловался на жизнь и заявил, что ему срочно нужны 100 тысяч рублей (чуть более 39 тысяч гривен). Он также умолял хозяйку не выдавать его полицейским.

Под утро мужчина покинул дом, и тогда пенсионерка обнаружила, что вор все-таки воспользовался ее доверчивостью и гостеприимством.

Он прихватил с собой медали за участие во Второй мировой войне и 100 тысяч рублей.

Как выяснили правоохранители, незваный гость оказался родственником бабушки - братом жены ее внука. Он уже неоднократно имел проблемы с законом.

На похищенные у пожилой женщины деньги родственничек снял номер в гостинице, купил себе одежду, обувь и продукты.

Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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