Импичмент в США. Свидетели могут утопить Трампа

Процесс импичмента президента США Дональда Трампа в Сенате может завершиться 31 января, если не будет принято решение о вызове свидетелей.

Рассмотрение процедуры импичмента президента США Дональда Трампа приближается к концу. В Сенате, где и рассматривают импичмент, большинство у представителей Республиканской партии, и они делают все возможное для того, чтобы не заслушивать свидетелей, которые могли бы бросить тень на Трампа.

Президента США обвиняют в давлении на главу украинского государства ради собственной избирательной кампании. Трамп все отрицает, а его адвокаты начали говорить, что если давление и было, то ради “общественного блага”, а значит это не является преступлением.

Корреспондент.net следит за ходом импичмента.

Битва за свидетелей

Демократы настаивают на вызове в Сенат бывшего помощника президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Решение о вызове свидетелей будет приниматься в пятницу, и демократам не хватает четырех голосов.

Один из сенаторов-республиканцев Ламар Александр в своем заявлении в четверг после долгой сессии вопросов и ответов уже признал, что демократы доказали, что действия Трампа были "неуместными", но при этом не считает, что необходимо вызвать свидетелей.

Демократы надеялись, что четыре сенатора-республиканца - Ламар, а также Митт Ромни, Лиза Мурковски и Сьюзан Коллинз - позволят получить 51 голос, необходимый для вызова свидетелей. В четверг Коллинз присоединилась к Ромни, сказав, что она также будет голосовать за вызов свидетелей.

Но заявление Ламара это знак того, что республиканцы смогут заблокировать этот шаг и завершить суд над Трампом с ожидаемым оправданием.

Для остранения президента с должности требуется две трети голосов в Сенате, а республиканцы имеют 53 голоса, тогда как демократы 47.

Ожидается, что каждая сторона выступит с заключительными аргументами на пятничной сессии, прежде чем Сенат проголосует о вызове свидетелей. Если свидетелей решат не вызывать, то Сенат должен провести окончательное голосование по обвинению против президента.

Если руководителю сенатского меньшинства Чаку Шумеру не удастся добиться переноса голосования, а он намекнул 30 января, что попытается это сделать, то ожидается, что Трампа оправдают 31 января.

Болтон – последний шанс

Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа, рассказал, что лидер Штатов связывал задержку военной помощи для Украины с расследованием в отношении сына его политического конкурента Джо Байдена.

Об этом говорится в неопубликованной рукописи книги Болтона, которую он распространил среди своих соратников. Также черновик книги был отправлен в Белый дом. Этого требует стандартная процедура. В книге изложено примерно то, что может рассказать бывший советник Трампа, если его вызовут в суд по делу импичмента.

По словам экс-советника, о задержки 391 миллиона оборонной помощи в августе прошлого года ему говорил лично Трамп. Также в книге рассказывается, что госсекретарь Майк Помпео признавал, что нет оснований считать тогдашнего посла Штатов в Украине Мари Йованович коррумпированной. Именно это утверждал адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Комментируя июльский разговор американского президента с Владимиром Зеленским Болтон выразил генпрокурор Уильяму Барру обеспокоенность упоминаниями в нем адвоката Трампа. Последний "проводил теневую политику в отношении Украины".

Во время встречи, где обсуждалась поездка в Киев на инаугурацию Зеленского, глава Белого дома критиковал Украину. По его мнению, украинские чиновники хотели "повредить ему". Он вспомнил теорию заговора, что вроде бы Украина причастна к взлому почты демократов на выборах 2016 года.

Трамп опроверг информацию о том, что Болтону о связи задержки военной помощи для Украины с расследованием в отношении сына Джо Байдена.

"Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованием деятельности демократов, в том числе с Байденом. На самом деле он никогда не жаловался на это во время своего публичного увольнения. Если об этом сказал Джон Болтон, это только для того, чтобы продать книгу. С учетом сказанного, стенограммы моих звонков с президентом Зеленским - это все необходимые подтверждение, кроме того, что президент Зеленский и министр иностранных дел Украины заявили, что давления и проблем нет”, - заявил Трамп.

Смена стратегии

Под давлением слов Болтона защита президента США изменила стратегию в судебном процессе в Сенате и теперь настаивает: даже если Дональд Трамп использовал военную помощь для давления на Украину в своих личных интересах, это не может быть основанием для импичмента.

Логика этого аргумента заключается в том, что Трамп считает свое переизбрание общественным благом для страны - поэтому все, что он делает для победы на выборах, отвечает национальным интересам.

На слушаниях в Сенате один из защитников президента профессор и адвокат Алан Дершовиц заявил, что каждый политик связывает свои интересы с интересами общества.

"И если президент сделал то, что, по его мнению, поможет ему избраться в интересах общества, это не может быть таким типом quid pro quo, через который объявляют импичмент", - сказал он.

Что думают американцы

53% избирателей США считает, что президент Дональд Трамп говорит неправду о своих действиях связанных с Украиной.

40% избирателей полностью доверяют президенту в этом вопросе.

57% избирателей хотели бы, чтобы президент Трамп предоставил более подробную информацию о его действиях связанных с Украиной. 38% избирателей считают, что предоставленных президентом объяснений достаточно.

54% избирателей уверены, что Трамп злоупотребил властью в связи с его действиями в отношении Украины, в то время как 42% полагают, что никаких злоупотреблений не было.

По мнению 52% избирателей, задержка администрацией Трампа американской помощи Украине не была оправданной, в то время как 34% считают ее оправданной.

При этом, несмотря на судебное разбирательство по делу об импичменте, у Трампа наивысший рейтинг поддержки с момента вступления в должность. 43% избирателей одобряют его работу, в то время как 52% недовольны его деятельностью.

Исследование проведено 22-27 января 2020 года путем опроса 1905 избирателей по всей стране.