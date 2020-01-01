Первый случай коронавируса выявили в Швеции

Девушка после возвращения из Китая почувствовала себя плохо и обратилась за помощью. Опасения относительно коронавируса подтвердились.

Первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Швеции. Об этом в пятницу, 31 января, сообщило издание Aftonbladet.

Отмечается, что заражение коронавирусом было подтверждено у 20-летней женщины. Пациентка находится в окружной больнице в Рыхове в Йенчепинге.

"Пациент - женщина, которая посещала город Ухань. Должно быть, у нее появились симптомы после возвращения домой, и она сама обратилась за помощью", - отметили в Управлении.

Отмечается, что женщина не имела никаких контактов после возвращения из Китая.

Между тем в Департаменте охраны здоровья заявили, что не исключают и дальнейшее выявление заболевания на территории страны.

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Ранее сообщалось, что коронавирус впервые выявили у ребенка в Германии. Накануне вечером коронавирус был выявлен у его отца, проживающего в баварском районе Траунштайн.

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