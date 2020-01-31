Появились первые снимки размножения коронавируса

Ученые установили, что каждая инфицированная клетка может производить тысячи носителей новых вирусных частиц.

Ученым из университета Гонконга удалось запечатлеть размножение нового коронавируса. Об этом в пятницу, 31 января, сообщило агентство Bloomberg.

На опубликованных снимках изображена клетка, зараженная коронавирусом 2019-nCoV.

По данным специалистов, каждая инфицированная вирусом клетка может производить тысячи носителей новых вирусных частиц. Как заявил Джон Николс - один из исследователей, занимавшихся изучением вируса, университет готов предоставить результаты работы другим ученым, у которых нет доступа к штаммам вируса. Here are the first images of how the coronavirus replicates in cells https://t.co/HVQKNIMFbq — Bloomberg (@business) January 31, 2020

Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

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