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Появились первые снимки размножения коронавируса

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Ученые установили, что каждая инфицированная клетка может производить тысячи носителей новых вирусных частиц.
Ученым удалось запечатлеть размножение нового коронавируса
Ученым удалось запечатлеть размножение нового коронавируса
 
Ученым из университета Гонконга удалось запечатлеть размножение нового коронавируса. Об этом в пятницу, 31 января, сообщило агентство Bloomberg.
 
На опубликованных снимках изображена клетка, зараженная коронавирусом 2019-nCoV.
 
По данным специалистов, каждая инфицированная вирусом клетка может производить тысячи носителей новых вирусных частиц.
 
Как заявил Джон Николс - один из исследователей, занимавшихся изучением вируса, университет готов предоставить результаты работы другим ученым, у которых нет доступа к штаммам вируса. 

Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

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Теги: ученые, фото, исследование, Гонконг, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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