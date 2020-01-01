США вводят режим ЧС из-за коронавируса

Для иностранных граждан, которые недавно побывали в Китае, вводится временный запрет на въезд в страну.

США вводят запрет на въезд для иностранцев, побывавших в Китае

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса. Об этом 31 января заявил на брифинге министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

Как уточнил министр, режим чрезвычайной ситуации начнет действовать в воскресенье, 2 февраля, в 17.00 по времени восточного побережья США (00.00 по киевскому времени 3 февраля).

Он предполагает временный запрет на въезд в страну иностранных граждан, которые представляют риск в части передачи вируса 2019-nCoV.

По словам Азара, речь идет об иностранцах, которые побывали на территории Китая 14 дней назад или менее. Исключение составляют лишь члены семей американских граждан и постоянные резиденты США.

"Граждане США, возвращающиеся с континентального Китая, в течение 14 дней будут находиться под особым наблюдением", - добавил он.

Кроме этого, режим ЧС предполагает ограничение перелетов в Китай из США только семью аэропортами.

"Риск заражения для американцев сейчас низкий, а благодаря этим действиям мы сможем сделать так, чтобы он остался низким", - подчеркнул министр.

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