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Британия вышла из состава Евросоюза

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Сразу после Brexit в Соединенном Королевстве вступает в силу переходный период, рассчитанный до 31 декабря 2020 года.
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза
 
Великобритания покинула состав Евросоюза, членом которого была на протяжении 47 лет.
 
Ровно в 23.00 31 января (1.00 по киевскому времени 1 февраля), спустя три с половиной года после референдума, на котором 51,89% британцев проголосовали за Brexit, Соединенное Королевство вышло из состава ЕС.
 
Как заявил в телеобращении к нации премьер-министр Борис Джонсон, без сдержек со стороны Евросоюза Великобритания сможет в полную силу проявить весь свой потенциал. 
 
"За последние 50 лет Евросоюз развился в том направлении, которое более не подходит этой стране. И такую оценку вы, британский народ, дали на избирательных участках", - подчеркнул он.
 
По мнению британского премьера, главной задачей правительства на данном этапе является объединение страны, расколотой разногласиями по теме Brexit, а также устранение перекосов в развитии различных регионов.
 
При этом Джонсон выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с Евросоюзом, членом которого королевство пробыло с 1973 года.
 
"Мы хотим, чтобы это стало началом новой эры дружественного сотрудничества между ЕС и полной сил Великобритании", - указал он.
 
Напомним, сразу после выхода Великобритании из Евросоюза вступил в силу переходный период, рассчитанный до 31 декабря 2020 года.
 
За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.
 

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Теги: Brexit
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Источник: korrespondent.net

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